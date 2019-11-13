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Трамп оконфузился в Нью-Йорке из-за туалетной бумаги

"Неуклюже висел": Трамп опозорился из-за туалетной бумаги
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американскому президенту не везет со средствами гигиены

Лидер свободного мира Дональд Трамп влип в неудобную историю. А все из-за туалетной бумаги, которую журналисты заметили на подошве башмака 73-летнего президента, а он – нет.

Неловкая ситуация произошла в Нью-Йорке, на Уолл-Стрит Манхэттена, когда глава Белого дома покидал город огней и поднимался на борт вертолета. В этот момент репортеры заметили, как кусок бумаги "неуклюже висел" на ботинке Трампа, пишет Daily Mail. Заметку сопровождают фото, на которых американский лидер то ли придерживает пальто, то ли держится за живот.

В этот день президент выступал с речью в Экономическом клубе. В поездке его сопровождала первая леди.

Как отмечает издание, в аналогичный конфуз Трамп уже попадал. Гигиеническое средство прилипло в его обуви в октябре прошлого года. 

Ксения АНДРЕЕВА

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