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"Боинг" упал в Казани из-за лже-пилота

"Боинг" упал в Казани из-за лже-пилота
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Командир подделал документы

Авиакатастрофа лайнера "Боинг 737-500" в международном аэропорту города Казани в ноябре 2013 г. произошла из-за ошибок командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и подделал документы, на основе которых был допущен к пассажирским перевозкам. Руководство Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации не проверило подлинность и достоверность его свидетельства пилота. Салихов не имел базовых знаний, навыков и опыта, однако в марте 2012 г. стал командиром воздушного судна.

Выполняя рейс Москва-Казань, Салихов при посадке ввел самолет в сложное пространственное положение и нарушил правила пилотирования. Второй пилот управление на себя не принял, и лайнер потерпел крушение.

Отмечается, что в ходе расследования ЧП было опрошено более 200 свидетелей и проведены масштабные судебные экспертизы. Уголовное преследование Салихова и Гуцула прекращено в связи с их гибелью. Следствие по делу длилось почти 6 лет

"Боинг 737-500" разбился в международном аэропорту города Казани 17 ноября 2013 года. Погибло 50 человек, в том числе, все члены экипажа. 


Валентина МАЙОРОВА

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