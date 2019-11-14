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Россиян предупредили о новом мошенничестве с банковскими картами

Киберпреступники все изощреннее заметают следы

Специалисты рассказали, что злоумышленники стали использовать для отнятия денег у граждан сервисы перечислений с карты на карту разных банков.

В пресс-службе "Сбербанка" рассказали "Известиям", что с помощью переводов card2card происходит 80% мошенничеств.

Злоумышленники поступают следующим образом: с помощью сard2card-платформы вбиваются данные "пластика", с которого хотят снять деньги, и сведения о карте зачисления – чаще всего, виртуальной. Владелец карты-отправителя получает SMS с кодом подтверждения, который он должен указать. Затем мошенники звонят, представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят клиента назвать код из сообщения. После этого средства переводятся на виртуальную карту, отмечает телеканал "360".

Раньше такие методы воровства использовались редко, теперь же они встречаются не менее четырех раз в месяц, напоминает телеканал "Царьград".

В крупнейших банках призвали клиентов быть внимательнее и не разглашать никому конфиденциальные сведения.

Валентина МАЙОРОВА

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