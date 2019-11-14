Силовики подставили бежавшей женщине подножку

Алтайская пенсионерка, вставшая на колени перед премьер-министром Дмитрием Медведевым, рассказала, что это произошло случайно. По ее словам, она упала из-за подножки охраны, которая хотела таким образом ее унизить.

Силовики, рассказывает женщина, не пропускали ее вперед. И, когда она пробегала, ей подставили подножку, поэтому получилось так, будто она встала на колени.

"Это специально подставили подножку, чтоб меня унизить сильно. Там возле силовиков и другие стояли люди – из администрации",

– рассказала Татьяна Кадукина Telegram-каналу "Подъём". Она также сообщила, что после вчерашнего инцидента губернатор региона Виктор Томенко пообещал восстановить горячее водоснабжение в её доме в следующем году. Ранее пенсионерка жаловалась, что в трех домах села, в том числе и в доме Кадукиной, уже три года нет горячей воды. Обращения в различные инстанции не дали результата.

"Я хотела бы ещё, чтоб наказали всех и отстранили от занимаемой должности: и главу сельского совета, и главу ресурсоснабжающей компании, и главу района, который просто место протирает",

– поделилась жительница Алтайского края. Вчера, за несколько минут до падения пенсионерки, глава администрации Владимир Малофеев рассказал премьеру, как работают котельные, и заверил того, что с горячей водой в селе проблем нет.