Мошенники представляются работниками ведомства

В России обнаружили случаи телефонного мошенничества, связанные с государственной инспекцией труда (Роструд).

"Звонящие представляются сотрудниками государственной инспекции... и сообщают, что в отношении работодателя ведется "работа", в ходе которой планируются внеплановые проверки", – сообщается на сайте Роструда.

Затем злоумышленники предлагают платные услуги по подготовке к якобы готовящимся мероприятиям. Случаи мошенничества были зафиксированы в Москве, Ставропольском, Пермском и Краснодарском краях.

Ведомство обратилось в МВД РФ с просьбой принять необходимые меры, отмечает RT.