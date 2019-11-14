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В России обнаружили случаи телефонного мошенничества, связанные с государственной инспекцией труда (Роструд).
"Звонящие представляются сотрудниками государственной инспекции... и сообщают, что в отношении работодателя ведется "работа", в ходе которой планируются внеплановые проверки", – сообщается на сайте Роструда.
Затем злоумышленники предлагают платные услуги по подготовке к якобы готовящимся мероприятиям. Случаи мошенничества были зафиксированы в Москве, Ставропольском, Пермском и Краснодарском краях.
Ведомство обратилось в МВД РФ с просьбой принять необходимые меры, отмечает RT.
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