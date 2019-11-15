В материалах о кризисе одного из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ замечены подводные камни

Новость о якобы доследственной проверке в отношении компании "Новотранс" нуждается в тщательном изучении, поскольку в ней имеются противоречия. Информацию о многомиллиардных хищениях и псевдоперевозках нефти и нефтепродуктах растиражировали многие СМИ и телеграмм-каналы. Между тем сам оператор, пишет "ГазетаRu", подозревает в клевете компанию "Сибантрацит Логистик", с которой у него, мягко говоря, натянутые отношения.

Но вначале известие появилось на так называемых "мусорных" сайтах с нулевой посещаемостью, отмечает телеграмм-канал "Медиатехнолог". Только затем его подхватили площадки в мессенджере.

"Все бы ничего, однако не понятно, как крупнейший перевозчик угля мог оформлять ложный экспорт нефтепродуктов, не имея на балансе даже цистерн", – удивляются авторы телеграмм-канала.

А учитывая, что "Новотранс" презентовал 70 крупнейшим банкам включенные в госпрограммы свои проекты и объявил о выходе на биржу, новость вообще выглядит абсурдной, уточняет "Незыгарь". "Ясно, что партнеры не прогадают", – делает вывод телеграмм-канал, добавляя, что инвесторы готовы к сотрудничеству.

Однако чужой успех застит завистливым конкурентам глаза, подчеркивает "Незыгарь". На фоне триумфа "кто-то решил вставить палки в колеса вагонов "Новотранса". Отсюда, констатирует автор канала, в Сети появился "наскоро слепленный хайп с обвинениями боссов компании во всех смертных грехах".

Однако злопыхатели, отмечает защитник компании, воспользовались заплесневелыми текстами 13-летней давности с площадки с репутацией "сливного бочка" и сами сели в лужу, выдав за правду "откровенную глупость".

"А умели бы работать, то нашли бы информацию, что во времена якобы имевших место событий нынешних хозяев "Новотранса" даже и рядом с компанией не было", – сострил автор публикации.

Впрочем "Новотранс" не нуждается в оправдании, так как цифры в отчетности крупнейшего перевозчика угля говорят сами за себя. Его прибыль в прошлом году составила более 8 млрд рублей. Летом агентство "Эксперт РА" присвоило "Новотрансу" высокий рейтинг ruA.

"Стоимость активов холдинга в 2018 году превысила 54 млрд руб. Общий парк грузовых вагонов — свыше 25 тысяч единиц. Размер заработной платы на предприятиях Группы на 11% выше, чем в среднем по отрасли", – говорится на сайте компании.

Ее представитель поведал "Газете.Ru", что в холдинге имеются предположения насчет того, кто забросил ложную удочку. Так, предоставлявшее с июля 2017 года подвижной состав ООО "Сибантрацит Логистик" в прошедшем мае в одностороннем порядке разорвало контракт, что чревато для него штрафами и неустойками.

При этом "Новотранс" предпринимал попытки решить спор мирным путем, без юридического вмешательства. Однако пришлось обратиться в суд, который в октябре и ноябре оценил договорную неустойку по двум первым делам в сумму 255 млн рублей, отмечает издание.

Еще четыре дела по иску ГК "Новотранс" к ООО "Сибантрацит Логистик" на 270 млн рублей находятся на рассмотрении в столичном арбитраже. Однако это еще не все. Холдинг готовит претензию на миллиард с лишним.

Компания "Сибантрацит Логистик" загнана в угол. Добавляет масла в огонь претензии РЖД, а также ее дочерних компаний: Федеральной грузовой (ФГК) и Федеральной пассажирской (ФПК).