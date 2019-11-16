Жители прибалтийской республики наслышаны о темпераменте славянских женщин

Литовский журналист Ориюс Гасановас рассказал, что его соотечественники все чаще посещают Санкт-Петербург из-за секс-туризма, развлечений, дешевой еды и алкоголя. Интерес литовцев разгорелся после того, как с октября 2019-го для них начала действовать электронная виза.

"Многие, наслушавшись разговоров о темпераменте славянских женщин, ездят в Беларусь и Украину, а сейчас появилось новое направление — Санкт-Петербург",

– пишет автор в издании DELFI.

По словам Гасановаса, секс-услуги за деньги предлагают не только девушки легкого поведения, но и якобы студентки, которые хотят таким образом подзаработать. Берут последние намного меньше "профессионалок". Журналист добавил, что студентки предпочитают молодых и красивых клиентов, чаще всего – туристов.

"Американец или европееец – для молодых девушек это билет в другой мир. Ведь если отношения будут развиваться в правильном русле, то дело пахнет новым паспортом — ЕС или США. Вот тогда заживем", – пишет автор материала.

Впрочем, по мнению журналиста, такое времяпрепровождение может быть опасным, например, можно заразиться венерическими заболеваниями.