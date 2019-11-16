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В Москве умер Валерий Дударев. Об этом сообщила "Литературная газета", с которой поэт сотрудничал много лет. Причину смерти коллеги автора не назвали.
Дударев был главным редактором и заведующим отделом поэзии журнала "Юность", а также автором поэтических сборников "На склоне двадцатого века", "Где растут забытые цветы", "Глаголица", "Интонации", "Ветла". Его стихи переводились на многие языки мира.
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