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Умер известный российский поэт

Автор стихов скончался на 55-м году жизни

В Москве умер Валерий Дударев. Об этом сообщила "Литературная газета", с которой поэт сотрудничал много лет. Причину смерти коллеги автора не назвали.

Дударев был главным редактором и заведующим отделом поэзии журнала "Юность", а также автором поэтических сборников "На склоне двадцатого века", "Где растут забытые цветы", "Глаголица", "Интонации", "Ветла". Его стихи переводились на многие языки мира.

Полина ИВАНОВА

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