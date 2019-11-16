Отказ от курения позволит защитить здоровье

Одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний считается курение. Табачный дым сужает кровеносные сосуды, повышая давление и провоцируя кислородное голодание в миокарде. Об этом рассказал немецкий кардиолог.

Чтобы не заполучить инфаркт, врач советует заниматься спортом не менее трех раз в неделю около 30 минут. Также защитит организм коррекция питания. Эксперт рекомендует чаще есть фрукты и овощи, здоровые масла, рыбу и постное мясо, передает Online Focus. А вот от красного мяса и сладостей стоит отказаться.

Также кардиолог рекомендует узнать у родственников, болеет ли кто-то в семье сердечными недугами или имеет врожденный порок сердца. Если ответ положительный, то стоит обратиться к врачу. Также важно регулярно проверять давление и уровень липидов.