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Телеведущий Владимир Соловьев обрушился с жесткой критикой на поэта Андрей Орлова, известного под псевдонимом "Орлуша", за его признание в оказании помощи украинской армии.
"Всегда считал Орлушу конченой тварью и спившимся мерзавцем", – написал в своем Telegram-канале Соловьев.
Он обвинил писателя в пьянстве, связав это с отличительной чертой "псевдоинтеллектуальной оппозиции". По утверждению Соловьева, Орлуша окончательно "пропил остатки совести и ума".
Ранее российский поэт Андрей Орлов в интервью украинским СМИ признался, что оказывает финансовую поддержку ВСУ и перевел им на помощь "немало денег".
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