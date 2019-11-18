Он раскритиковал писателя после того, как тот признался в финансировании ВСУ

Телеведущий Владимир Соловьев обрушился с жесткой критикой на поэта Андрей Орлова, известного под псевдонимом "Орлуша", за его признание в оказании помощи украинской армии.

"Всегда считал Орлушу конченой тварью и спившимся мерзавцем", – написал в своем Telegram-канале Соловьев.



Он обвинил писателя в пьянстве, связав это с отличительной чертой "псевдоинтеллектуальной оппозиции". По утверждению Соловьева, Орлуша окончательно "пропил остатки совести и ума".

Ранее российский поэт Андрей Орлов в интервью украинским СМИ признался, что оказывает финансовую поддержку ВСУ и перевел им на помощь "немало денег".