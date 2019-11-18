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Соловьев жестко раскритиковал "спившегося мерзавца" Орлушу

Соловьев жестко раскритиковал "спившегося мерзавца" Орлушу
Владимир Соловьев. Фото: www.globallookpress.com
Он раскритиковал писателя после того, как тот признался в финансировании ВСУ

Телеведущий Владимир Соловьев обрушился с жесткой критикой на поэта Андрей Орлова, известного под псевдонимом "Орлуша", за его признание в оказании помощи украинской армии.

 "Всегда считал Орлушу конченой тварью и спившимся мерзавцем", – написал в своем Telegram-канале Соловьев. 

Он обвинил писателя в пьянстве, связав это с отличительной чертой "псевдоинтеллектуальной оппозиции". По утверждению Соловьева, Орлуша окончательно "пропил остатки совести и ума". 

Ранее российский поэт Андрей Орлов в интервью украинским СМИ признался, что оказывает финансовую поддержку ВСУ и перевел им на помощь "немало денег". 

Сергей САЗОНОВ

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