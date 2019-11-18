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На российских автозаправках недолив топлива фактически превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Минпромторга РФ.
В ведомстве указали на системность проблемы недолива топлива.
Введение оборотных штрафов за недолив топлива, как заверили в министерстве, не повлияет на мелкие добросовестные компании поможет избежать мошенничества.
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