Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Оборвалась жизнь российского писателя Игоря Сахновского. Печальную новость одним из первых сообщил его друг Федор Еремев.
Он попрощался со "старым товарищем" в Facebook. Как пишет РИА "Новости", Сахновский скончался от разрыва аорты.
Писатель родом из Оренбургской области. Первый его роман "Насущные нужды умерших" дошел до массового читателя на пороге миллениума, в 1999 году.
Произведение получило всемирную известность и международную литературную премию Fellowship Hawthornden International Writers Retreat.
Не обошли внимание книгоманов и экспертного сообщества цикл рассказов Сахновского "Счастливцы и безумцы", а также роман "Человек, который знал все", которые также были удостоены наград.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Американцы часто используют двойные стандарты в международных отношениях