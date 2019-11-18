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Умер известный российский писатель

Умер известный российский писатель
Фото: pixabay.com
Сердце литератора остановилось в 61 год

Оборвалась жизнь российского писателя Игоря Сахновского. Печальную новость одним из первых сообщил его друг Федор Еремев.

Он попрощался со "старым товарищем" в Facebook. Как пишет РИА "Новости", Сахновский скончался от разрыва аорты.

Писатель родом из Оренбургской области. Первый его роман "Насущные нужды умерших" дошел до массового читателя на пороге миллениума, в 1999 году.

Произведение получило всемирную известность и международную литературную премию Fellowship Hawthornden International Writers Retreat.

Не обошли внимание книгоманов и экспертного сообщества цикл рассказов Сахновского "Счастливцы и безумцы", а также роман "Человек, который знал все", которые также были удостоены наград. 

Ксения АНДРЕЕВА

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