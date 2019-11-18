Россиянин отказывался платить штрафы и поплатился своей машиной

В Омске местный житель лишился своего авто после того, как получил 177 штрафов на общую сумму 103 тыс рублей. И все это в течение одного года.

Как сообщается на сайте судебных приставов, 43-летний автомобилист пытался убедить судебных приставов, что все штрафы "обязательно отменят" из-за скорых изменений в законодательстве.

В конечном счете история завершилась тем, что приставы нашли автомобиль должника и арестовали его. Теперь иномарку ждет процедура оценки и продажи в счет долгов. Помимо этого, мужчина также не платил налоги, государственные пошлины и за коммунальные услуги.