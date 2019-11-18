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Омич лишился автомобиля после 177 нарушений ПДД

Омич лишился автомобиля после 177 нарушений ПДД
Фото: www.globallookpress.com
Россиянин отказывался платить штрафы и поплатился своей машиной

В Омске местный житель лишился своего авто после того, как получил 177 штрафов на общую сумму 103 тыс рублей. И все это в течение одного года. 

Как сообщается на сайте судебных приставов, 43-летний автомобилист пытался убедить судебных приставов, что все штрафы "обязательно отменят" из-за скорых изменений в законодательстве. 

В конечном счете история завершилась тем, что приставы нашли автомобиль должника и арестовали его. Теперь иномарку ждет процедура оценки и продажи в счет долгов. Помимо этого, мужчина также не платил налоги, государственные пошлины и за коммунальные услуги. 

Сергей САЗОНОВ

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