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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что иногда спускается в московский метрополитен.
"Езжу по мере необходимости, когда понимаю, что в пробке стоять 2 часа, а на метро можно доехать за 20 минут",-
рассказала Захарова в интервью News.ru.
Кроме того, по словам дипломата, она ездит на метро в театр или в кино в выходные дни, так как в Москве трудно бывает припарковаться.
Иногда появление Марии в подземке вызывает интересную реакцию у окружающих.
"Однажды я зашла в вагон, и люди начали отступать от меня, а одна женщина сказала другой: "Что это они начали в метро-то спускаться?" –
с юмором описала ситуацию представитель МИД.
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