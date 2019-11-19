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Тошнота и судороги: раскрыты неожиданные последствия сочетания алкоголя с антибиотиками

Тошнота и судороги: раскрыты неожиданные последствия сочетания алкоголя с антибиотиками
Фото: www.globallookpress.com
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Совместное употребление нанесет непоправимый вред организму

Побочные эффекты от совместного употребления алкоголя и антибиотиков могут оказаться гораздо серьезнее, чем принято считать. Об опасных последствиях предупредили врачи.

Прежде всего, алкоголь ослабляет действие любых лекарств, в результате чего появляется риск не до конца вылечить инфекцию. Тошнота же является самым популярным побочным эффектом приема антибиотиков и алкоголя из-за агрессивных химических веществ, влияющих на желудочно-кишечную систему, сообщает издание Health.News.

Специалисты отмечают, что регулярно пьющие алкоголь люди страдают от низкого уровня фолиевой кислоты, а его совмещение с антибиотиками грозит серьезным дефицитом B9. Также побочным эффектом может стать учащение приступов судорог.

Ранее врачи рассказали об эффективности народных методов лечения – поможет ли алкоголь справиться с простудой.

Карина СИРАЗОВА

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