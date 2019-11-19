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Побочные эффекты от совместного употребления алкоголя и антибиотиков могут оказаться гораздо серьезнее, чем принято считать. Об опасных последствиях предупредили врачи.
Прежде всего, алкоголь ослабляет действие любых лекарств, в результате чего появляется риск не до конца вылечить инфекцию. Тошнота же является самым популярным побочным эффектом приема антибиотиков и алкоголя из-за агрессивных химических веществ, влияющих на желудочно-кишечную систему, сообщает издание Health.News.
Специалисты отмечают, что регулярно пьющие алкоголь люди страдают от низкого уровня фолиевой кислоты, а его совмещение с антибиотиками грозит серьезным дефицитом B9. Также побочным эффектом может стать учащение приступов судорог.
Ранее врачи рассказали об эффективности народных методов лечения – поможет ли алкоголь справиться с простудой.
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