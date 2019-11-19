В Москве представят лучшие кейсы Индустрии 4.0

В рамках конференции участники обсудят вопросы, связанные с цифровизацией производств

На территории "Цифрового делового пространства", 5 – 6 декабря состоится IV Практическая промышленная конференция "Эффективное производство 4.0". На ней представят лучшие кейсы Индустрии 4.0.

В рамках конференции участники обсудят вопросы, связанные с цифровизацией производств: как минимизировать риски цифровой трансформации предприятий, какая инфраструктура необходима для перехода к новому технологическому укладу, как управлять этим процессом.

Основная цель мероприятия – стимулирование цифровизации промышленности, широкое распространение передовых технологий, рост конкурентоспособности отечественного производства.

Помимо докладов и круглых столов, большое внимание будет уделено практическому подходу, существенная часть программы – это воркшопы, семинары, практикумы, посвященные обучению прикладным технологиям, решению управленческих и технических задач, а также обмену опытом по внедрению инноваций.

Во второй раз в рамках конференции состоится награждение победителей Промышленной премии OEE Award. Ведущие предприятия – победители премии в ходе деловой программы разберут успешные кейсы из своей практики и поделятся опытом.

Премия OEE Award учреждена в 2018 г. компанией "Цифра" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Роспатента, ведущих бизнес-союзов и институтов развития цифровой экономики. Это первая в России награда для героев промышленной цифровизации – представителей технического менеджмента российских заводов, которые своими руками и решениями делают промышленное производство в России современным и эффективным.

Аудиторию конференции составят руководители и специалисты промышленных предприятий, поставщики, интеграторы, разработчики систем автоматизации, а также представители органов государственной власти и институтов поддержки и развития бизнеса. Ожидается, что в Москве соберутся более 1000 участников из России и стран СНГ.

Официальный сайт конференции "Эффективное производство 4.0" – www.oee-conf.ru.

Организаторы – компания "Цифра" и ООО "Бизнес Диалог".