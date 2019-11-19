Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Москве представят лучшие кейсы Индустрии 4.0

В Москве представят лучшие кейсы Индустрии 4.0
Фото: пресс-служба
В рамках конференции участники обсудят вопросы, связанные с цифровизацией производств

На территории "Цифрового делового пространства", 5 – 6 декабря состоится IV Практическая промышленная конференция "Эффективное производство 4.0". На ней представят лучшие кейсы Индустрии 4.0.

В рамках конференции участники обсудят вопросы, связанные с цифровизацией производств: как минимизировать риски цифровой трансформации предприятий, какая инфраструктура необходима для перехода к новому технологическому укладу, как управлять этим процессом.

Основная цель мероприятия – стимулирование цифровизации промышленности, широкое распространение передовых технологий, рост конкурентоспособности отечественного производства.

Помимо докладов и круглых столов, большое внимание будет уделено практическому подходу, существенная часть программы – это воркшопы, семинары, практикумы, посвященные обучению прикладным технологиям, решению управленческих и технических задач, а также обмену опытом по внедрению инноваций.

Во второй раз в рамках конференции состоится награждение победителей Промышленной премии OEE Award. Ведущие предприятия – победители премии в ходе деловой программы разберут успешные кейсы из своей практики и поделятся опытом.

Премия OEE Award учреждена в 2018 г. компанией "Цифра" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Роспатента, ведущих бизнес-союзов и институтов развития цифровой экономики. Это первая в России награда для героев промышленной цифровизации – представителей технического менеджмента российских заводов, которые своими руками и решениями делают промышленное производство в России современным и эффективным.

Аудиторию конференции составят руководители и специалисты промышленных предприятий, поставщики, интеграторы, разработчики систем автоматизации, а также представители органов государственной власти и институтов поддержки и развития бизнеса. Ожидается, что в Москве соберутся более 1000 участников из России и стран СНГ.

Официальный сайт конференции "Эффективное производство 4.0" – www.oee-conf.ru.

Организаторы – компания "Цифра" и ООО "Бизнес Диалог".

Евгения КОХАН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей