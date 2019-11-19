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В Подмосковье жестоко наказали убийцу и вора

Осужденный оказался рецидивистом

Суд в Подольске признал виновным мужчину, изнасиловавшего, убившего и обворовавшего свою знакомую.

Как сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по региону, 29 июня 2018 г. ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина зашел поговорить со своей 37-летней знакомой. Они поссорились, уголовник изнасиловал и задушил жертву, взял ее сумку и сбежал.

Мужчина признан виновным в убийстве, насильственных действиях сексуального характера и краже и приговорен к 18 годам лишения свободы, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Валентина МАЙОРОВА

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