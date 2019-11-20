Прибалтийская республика испытывает на прочность терпение РФ

В РФ отреагировали на запрет девяти российских телеканалов в Латвии. Теперь – дело за спецпредставителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром.

К нему через Twitter обратилось постпредство нашей страны при организации, дабы он пресек "очередное грубое попирание Латвией принципа свободы слова и прессы". Призыв является следствием самоуправства Национального совета по электронным СМИ балтийской республики.

Озабочены решением латвийского Национального совета по электронным СМИ приостановить трансляцию в стране девяти российских телеканалов. Призываем @OSCE_RFoM отреагировать на очередное грубое попирание Латвией принципа свободы слова и прессы https://t.co/x3AovFbLJG — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) November 20, 2019

Объединение решило приостановить трансляцию русскоязычных каналов в Латвии, ссылаясь на то, что они входят в холдинг, принадлежащий россиянину из санкционного списка Евросоюза, передает РИА "Новости".

Инициатива прибалтов, которые далеко не в первый раз задумывают антироссийскую провокацию, возмутила россиян. Они в шутку посоветовали распространить цензуру на мультфильм, где "Маша медведя мучает".

"Куда не глянь, одна агитация и пропаганда", – иронично отметил читатель агентства.

"Думаю, что лучшего не нужно придумывать как что-то запрещать, отодвигать свой народ в изоляционную яму по указке другой страны", – высказал свое мнение другой.

