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Шальные деньги: муж променял жену на миллионы

Шальные деньги: муж променял жену на миллионы
Фото: pixabay.com
Свалившееся на голову богатство разрушило супружескую пару в Бангкоке

Житель столицы Таиланда не прошел проверку деньгами. Он бросил супругу, как только на пороге замаячило несусветное богатство.

Семейная пара выиграла в лотерею 6 миллионов бат, что в переводе на наши деньги составляет порядка 13 млн рублей. Большой куш муж с женой договорились поделить поровну, пишет AsiaOne.

Однако мужчина в какой-то момент передумал и предложил даме сердца сумму меньше. Та, естественно, не согласилась, и тогда алчный таец задумал побег, который в итоге воплотил в жизнь, уточняет телеканал "360". 

Когда его вторая половина поняла, что счастливого билета ей не видать как своих ушей, она обратилась в полицию. Страх перед правосудием вернул мужа и выигрыш в семью, передает "Вечерняя Москва"

Ксения АНДРЕЕВА

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