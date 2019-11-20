Нибиру
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Житель столицы Таиланда не прошел проверку деньгами. Он бросил супругу, как только на пороге замаячило несусветное богатство.
Семейная пара выиграла в лотерею 6 миллионов бат, что в переводе на наши деньги составляет порядка 13 млн рублей. Большой куш муж с женой договорились поделить поровну, пишет AsiaOne.
Однако мужчина в какой-то момент передумал и предложил даме сердца сумму меньше. Та, естественно, не согласилась, и тогда алчный таец задумал побег, который в итоге воплотил в жизнь, уточняет телеканал "360".
Когда его вторая половина поняла, что счастливого билета ей не видать как своих ушей, она обратилась в полицию. Страх перед правосудием вернул мужа и выигрыш в семью, передает "Вечерняя Москва".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем