В ФМС извинились перед родителем стритрейсерши

Мара Багдасарян навела шум в соцсетях из-за того, что ее отца Эльмара Эльмировича лишили гражданства РФ. Впрочем, похоже, что благодаря девушке инцидент быстро исправили.

Как написала девушка в Инстаграме, в ФМС вернули паспорт Багдасаряну, объяснив произошедшее простой ошибкой. Однако стритрейсерша, которая сообщила о беспределе в начале ноября, все равно негодует из-за того, что у ее отца, хоть и не надолго, но отобрали документ.

Ранее появилась информация о том, что в полиции по результатам проверки решили, что паспорт Багдасарян получил с нарушениями. Адвокату предложили подать заявку на разрешение на временное проживание. Однако сам отец стритрейсерши заявил, что такое решение незаконно, ведь документ он получил автоматически, потому что жил в России до 1991 года.

Мара Багдасарян стала известной после истории о "лихачах на Gelandewagen", в 2017-м ее бессрочно лишили водительских прав.