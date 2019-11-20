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Мара Багдасарян вымолила отцу российский паспорт

Мара Багдасарян вымолила отцу российский паспорт
Мара Багдасарян. Фото: www.globallookpress.com
В ФМС извинились перед родителем стритрейсерши

Мара Багдасарян навела шум в соцсетях из-за того, что ее отца Эльмара Эльмировича лишили гражданства РФ. Впрочем, похоже, что благодаря девушке инцидент быстро исправили.

Как написала девушка в Инстаграме, в ФМС вернули паспорт Багдасаряну, объяснив произошедшее простой ошибкой. Однако стритрейсерша, которая сообщила о беспределе в начале ноября, все равно негодует из-за того, что у ее отца, хоть и не надолго, но отобрали документ.  

Ранее появилась информация о том, что в полиции по результатам проверки решили, что паспорт Багдасарян получил с нарушениями. Адвокату предложили подать заявку на разрешение на временное проживание. Однако сам отец стритрейсерши заявил, что такое решение незаконно, ведь документ он получил автоматически, потому что жил в России до 1991 года. 

Мара Багдасарян стала известной после истории о "лихачах на Gelandewagen", в 2017-м ее бессрочно лишили водительских прав. 

Полина ИВАНОВА

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