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Крупнейший авиаконцерн Европы обозначил столицу Донбасса частью России. На вольность немецкого перевозчика Lufthansa, который в полетной карте лишил Украину Донецка, указал политолог Александр Сосновский.
"Крутой поворот! Донецк – русский!" – воскликнул эксперт на своей странице в Twitter.
Однако прежде данный факт возмутил директора политического департамента Министерства иностранных дел Незалежной Олексия Макеева. Он заметил географическую погрешность при покупке билета.
"Донецк на карте – это Украина, ныне оккупированная Россией", – разгорячился украинский чиновник, потребовав от авиакомпании исправить "это".
Крутой поворот! Донецк -русский! В этом пришлось убедиться директору политического департамента МИД Украины Олексию Макееву на регулряном рейсе Люфтганзы. Люфтганза заявила, что к формальной геопозициям никакого отношения не имеет pic.twitter.com/9CUFwa2y7k— Dr. A. Sosnowski (@alex_sosnowski) 20 ноября 2019 г.
Между тем, отметил Сосновский, немцы объяснили, "что к формальным геопозициям никакого отношения не имеют". Иначе говоря, они попросту отделались от претензий Киева, дав понять, что информация в полетной карте останется без изменений, уточняет "Царьград".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем