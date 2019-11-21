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"Донецк - русский": Европа забрала у Киева Донбасс

"Донецк - русский": Европа избавила Донбасс от Киева
Фото: www.globallookpress.com
Немцы определились с принадлежностью неподконтрольной Украине территории

Крупнейший авиаконцерн Европы обозначил столицу Донбасса частью России. На вольность немецкого перевозчика Lufthansa, который в полетной карте лишил Украину Донецка, указал политолог Александр Сосновский.

"Крутой поворот! Донецк – русский!" – воскликнул эксперт на своей странице в Twitter.

Однако прежде данный факт возмутил директора политического департамента Министерства иностранных дел Незалежной Олексия Макеева. Он заметил географическую погрешность при покупке билета. 

"Донецк на карте – это Украина, ныне оккупированная Россией", – разгорячился украинский чиновник, потребовав от авиакомпании исправить "это". 

Между тем, отметил Сосновский, немцы объяснили, "что к формальным геопозициям никакого отношения не имеют". Иначе говоря, они попросту отделались от претензий Киева, дав понять, что информация в полетной карте останется без изменений, уточняет "Царьград".   

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ну а зачем только Донецк (?)....вообще надо восстановить Русскую (Царскую) империю, а царя вообще не надо искать "...Царь на месте..." - помните об этом ещё 35-40 лет назад знаменитый Гайдай в своем фильме говорил. Да, ... ещё Аляску ..."Цап-царапнуть", так что всё в порядке...история идёт вперёд...
Гость
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А то что в России есть свой Донецк все забыли?
Гость
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Очень болезненный укол в ЦеЕврожопу !!!
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