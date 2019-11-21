Существа обладали огромной пастью с острыми зубами

Палеонтологи обнаружили окаменевшие останки древней змеи с задними конечностями в Аргентине. Этот вид жил на планете около 95 миллионов лет назад, выяснили ученые.

Останки змееподобного существа были найдены еще 13 лет назад, однако только сейчас исследователи завершили их изучение. Змея относится к древнему и ранее неизвестному виду, получившему название Najash rionegrina в честь библейского змея-искусителя.

Анализ показал, что эти существа заметно отличались от современных змей: у них были конечности, а также они обладали уникальным строением черепа с огромной пастью и острыми зубами. Это позволило палеонтологам исправить ошибку, допущенную еще 160 лет назад – оказывается, ранее ученые неправильно описывали эволюцию змей и змееподобных ящериц, сообщает журнал Science Advances. Теперь же выяснилось, что древние змеи оказались больше похожи на комодских драконов.

Исследователи считают, что если у исчезнувшего вида и остались потомки на Земле, то их количество крайне незначительно.

