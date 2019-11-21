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В школах Латвии дети читают о русских "собаках" и "рабах татар"

"Рабы татар": латышские дети в школах изучают русских как "собак"
Фото: www.globallookpress.com
В прибалтийской республике так воспитывают патриотов страны

Русских жителей Латвии, мягко говоря, смутили некоторые книги, которые изучают местные школьники на уроках литературы. Свое возмущение выразила в СМИ недовольная мать, познакомившая журналистов с текстом одного из таких произведений, с ярко выраженным расистским уклоном.

Издание EADaily обнародовало часть переведенной цитаты из книги, предложенной для изучения детям. Фотография текста также прилагается:

"Если ты встречаешь русского, то говори с ним, будто ты стоишь в окне на втором этаже, а он во дворе, по уши в дерьме и грязи, поскольку именно такова разница между эстонцем и русским. Будь учтивым и холодно приветливым, временами даже улыбнись. В морду не бей, но смотри на него свысока, и ты увидишь, как он тебя боится. Так собака боится даже самого легкого намека на огорчение в голосе своего хозяина, и русские со своей широкой душонкой даже сегодня не являются чем-то другим, как рабами татар, коими они были веками".

Журналисты не поленились и отправились в школу, где, по словам обеспокоенной русской мамы, детям вдалбливают подобные произведения, и все оказалось правдой. В данном случае речь идет о романе Гунарса Яновскиса "Сола", включенном в школьную программу министерством образования Латвии.

Учительница по литературе Иева Грахольска призвала не вырывать из контекста отдельные части произведения, а смотреть на это в целом. По ее убеждению, роман учит латвийских детей патриотизму. Сама она восхищена произведением, назвала его золотым фондом латышской литературы и сообщила, что его изучают в каждой второй школе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ну, что вы хотите от нации гувернантов. Если все предки - дворня русских дворян и немецких баронов.
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