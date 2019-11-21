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Бизнесмен Пригожин призвал корреспондентов английского издания Financial Times проверять факты

Бизнесмен Пригожин призвал корреспондентов английского издания Financial Times проверять факты
Фото: www.globallookpress.com
Корреспондент британского издания Financial Times Максимилиан Седдон обратился в пресс-службу компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, с некорректным запросом, содержащим фактологические ошибки

Журналист интересовался комментариями Пригожина по поводу заявлений блогера Алексея Навального о звонках "сотрудников" бизнесмена с неудобными вопросами. В пресс-службе "Конкорда" рекомендовали корреспондентам Financial Times не выглядеть дегенератами, обращаясь с подобными просьбами.

В частности, сотрудник британского издания утверждает, что "люди Пригожина" из РИА ФАН звонят блогеру Алексею Навальному и спрашивают, где тот покупает кокаин. В пресс-службе "Конкорда" во "Вконтакте"  ответили, что за комментариями следует обращаться непосредственно к блогеру, так как бизнесмен не комментирует редакционную деятельность издания РИА ФАН. Предприниматель отрицательно относится к наркотикам, поэтому его вряд ли могут интересовать пристрастия кого-либо в данной сфере.

В пресс-службе также отметили, что звонки блогеру могут быть связаны с его богатым воображением, а также с чувствительностью к лунным фазам и ретроградному Меркурию. Совокупность факторов могла сильно воздействовать на психическое состояние Навального, считают в компании. Гражданам рекомендуется в таких случаях фиксировать поступающие звонки и обращаться в компетентные органы для выяснения всех обстоятельств, говорится в сообщении.

В "Конкорде" напомнили, что Financial Times является иностранным СМИ. Это означает, что в соответствии с российским законодательством, издание обязано передавать в правоохранительные органы информацию, связанную с криминалом. Поэтому в случае выявления каналов Навального по приобретению кокаина об этом следует незамедлительно сообщить в полицию.

Особое удивление в "Конкорде" вызвал повторный запрос Максимилиана Седдона. По всей видимости, журналисты из Financial Times поняли, какие ошибки допустили. Однако некоторые формулировки в запросе были исправлены. Максимилиан Седдон изменил первоначальные сведения и уточнил, что Навальный якобы подвергается физическому преследованию. Про телефонные звонки уже речи не велось. Данная поправка поставила под сомнение другие факты в запросе, сочли в компании. Собственно, после этого пресс-служба "Конкорда" попросила корреспондентов из Financial Times не выглядеть дегенератами.

Отдел информации

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