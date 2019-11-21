Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Петрозаводске чиновницу уволят за оскорбление россиян

"Мрази": в Петрозаводске чиновница поплатилась за хамство в адрес россиян
Фото: www.globallookpress.com
В мэрии признали недопустимыми высказывания женщины

Администрация Петрозаводска приняла решение уволить начальника управления культуры города Анну Лесонен. 

Чиновница разместила на своей страничке в Facebook пост, в котором назвала жителей города "мразями". Сейчас скандальный текст удален из Сети, отмечает РИА "Новости".

Раздражение Лесонен вызвали люди, которые не донесли мусор до урны. Она добавила, что ей пришлось надеть перчатки и самой убрать "это дерьмо", сообщает "Пятый канал".

Анна Лесонен – жена министра культуры Карелии Алексея Лесонена, напоминает FlashNord

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А каким «восхитительным» словом нужно называть человека который мусор вываливает в неположенном месте?!!! Заезжаешь в лес с любой трассы и сразу кучи мусора! Нужен закон с большими штрафами за мусор от 50.000₽ и выше!!! Человек который зафиксировал факт (Фото видео ) что кто то валит мусор получает 50% ! У людей появиться справедливый азарт поймать и получить вознаграждение ! Будут ставить фото ловушки! Начнётся охота на «восхитительных» людей! Сидят же по обочинам с камерами фиксации на превышение скорости!! И тут так же нужно решать проблему
ОГость
Ответить
Права, сто раз права.
Гость
Ответить
Совершенно верно
Гость
Ответить
А в чем она не права? Мрази и есть, гадят себе под ноги и все кругом виноваты.
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

Кварплата вырастет с 1 июля 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей