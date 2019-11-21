В мэрии признали недопустимыми высказывания женщины

Администрация Петрозаводска приняла решение уволить начальника управления культуры города Анну Лесонен.

Чиновница разместила на своей страничке в Facebook пост, в котором назвала жителей города "мразями". Сейчас скандальный текст удален из Сети, отмечает РИА "Новости".

Раздражение Лесонен вызвали люди, которые не донесли мусор до урны. Она добавила, что ей пришлось надеть перчатки и самой убрать "это дерьмо", сообщает "Пятый канал".

Анна Лесонен – жена министра культуры Карелии Алексея Лесонена, напоминает FlashNord.

