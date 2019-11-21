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Эксперты считают, что самым опасным врагом потенции являются крепкий алкоголь или слабоалкогольные напитки. Медики предупреждают, что спиртное негативно воздействует на дисфункцию яичек и может вызвать полное угасание интимной жизни.
Еще один фактор, снижающий потенцию, – холестерин. Он пагубно влияет на сердце, а также нарушает кровообращение в мочеполовой системе. Поэтому лучше есть поменьше жирной пищи и мяса жирных сортов. При этом полноценная мужская диета должна обязательно включать нежирное мясо, так как оно повышает уровень тестостерона в организме, сообщает портал "Нет простатита".
Кроме того, мужчинам необходимо контролировать потребление соли и кофе. Соленые продукты повышают артериальное давление, а кофеин блокирует выработку тестостерона, предупреждают специалисты.
В меню следует ввести и полезные овощи: брокколи, шпинат, пекинскую капусту, огурцы, сладкий перец, помидоры и морковь, отмечает сайт "Моя потенция".
В то же время при появлении серьезных проблем необходимо обратиться к врачу.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем