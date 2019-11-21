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Убрать со стола: популярные продукты снижают потенцию

Убрать со стола: популярные продукты снижают потенцию
Фото: www.globallookpress.com
Не все сорта мяса положительно влияют на эрекцию

Эксперты считают, что самым опасным врагом потенции являются крепкий алкоголь или слабоалкогольные напитки. Медики предупреждают, что спиртное негативно воздействует на дисфункцию яичек и может вызвать полное угасание интимной жизни. 

Еще один фактор, снижающий потенцию, – холестерин. Он пагубно влияет на сердце, а также нарушает кровообращение в мочеполовой системе. Поэтому лучше есть поменьше жирной пищи и мяса жирных сортов. При этом полноценная мужская диета должна обязательно включать нежирное мясо, так как оно повышает уровень тестостерона в организме, сообщает портал "Нет простатита".

Кроме того, мужчинам необходимо контролировать потребление соли и кофе. Соленые продукты повышают артериальное давление, а кофеин блокирует выработку тестостерона, предупреждают специалисты.

В меню следует ввести и полезные овощи: брокколи, шпинат, пекинскую капусту, огурцы, сладкий перец, помидоры и морковь, отмечает сайт "Моя потенция".

В то же время при появлении серьезных проблем необходимо обратиться к врачу.

Валентина МАЙОРОВА

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