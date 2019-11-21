Неприятные ощущения могут говорить о проблемах в почках

Эксперты утверждают, что в большинстве случаев боли в пояснице указывают на остеохондроз и межпозвоночную грыжу. Однако, как рассказал врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников, порой это ощущение является симптомом рака простаты. Это возможно, если человеку больше 60 лет.

Также боль в спине может предупредить об аппендиците, инфекции позвонков, о камнях в почках или пиелонефрите. Как пишет "МедикФорум", болезни органов малого таза, болезнь Бехтерева и остеомиелит позвоночника могут прятаться за этим симптомом.

А вот боль в плечах, как утверждает врач, могут указывать на желчекаменный недуг, инфаркт, периартрит, проблемы с селезенкой и на другие болезни.