Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Боль в спине укажет на страшные болезни

Боль в спине укажет на страшные болезни
Фото: www.globallookpress.com
Неприятные ощущения могут говорить о проблемах в почках

Эксперты утверждают, что в большинстве случаев боли в пояснице указывают на остеохондроз и межпозвоночную грыжу. Однако, как рассказал врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников, порой это ощущение является симптомом рака простаты. Это возможно, если человеку больше 60 лет.

Также боль в спине может предупредить об аппендиците, инфекции позвонков, о камнях в почках или пиелонефрите. Как пишет "МедикФорум", болезни органов малого таза, болезнь Бехтерева и остеомиелит позвоночника могут прятаться за этим симптомом.

А вот боль в плечах, как утверждает врач, могут указывать на желчекаменный недуг, инфаркт, периартрит, проблемы с селезенкой и на другие болезни.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

Кварплата вырастет с 1 июля 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей