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Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина

Мероприятие пройдет в девятнадцатый раз

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году состоится 19 декабря в 12:00.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента России.

В этом году она пройдет в девятнадцатый раз. Обычно глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели, после чего общается с журналистами.

Карина СИРАЗОВА

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