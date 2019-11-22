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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году состоится 19 декабря в 12:00.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента России.
В этом году она пройдет в девятнадцатый раз. Обычно глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели, после чего общается с журналистами.
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