Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Вторжение инопланетян": над Краснодаром заметили НЛО

"Вторжение инопланетян": над Краснодаром заметили НЛО
Фото: www.globallookpress.com
Таинственные светящиеся объекты видны даже с самолета

Жители столицы Кубани прошедшей ночью своими глазами увидели необыкновенное явление – над городом висел странный светящийся диск.

Очевидцы немедленно предположили, что в Краснодар прилетели пришельцы:

"Вторжение инопланетян", "Это всем известный аэродром для пришельцев", "Инопрешеленцы", "А я думал это бэтмен(", "Регулярно летая ночными рейсами..., я заметил, что по пути на земле встречаются объекты довольно огромных размеров, поверхности которых светятся ярким оранжевым светом. Один из таких объектов находится в районе Краснодара".

Впрочем, более реалистично настроенные пользователи Сети решили, что свет в ночном небе объясняется другими причинами.

"Теплицы", "Это от стадиона", "это горят ростовские понты", "в городе туман, плюс свет фанарей в городе, вот и все", "похоже, что это свет над стадионом Краснодар. Когда холодно, траву греют и включают свет" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены), - 

написали в паблике "Типичный Краснодар" "Вконтакте".

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей