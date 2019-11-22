Нибиру
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Жители столицы Кубани прошедшей ночью своими глазами увидели необыкновенное явление – над городом висел странный светящийся диск.
Очевидцы немедленно предположили, что в Краснодар прилетели пришельцы:
"Вторжение инопланетян", "Это всем известный аэродром для пришельцев", "Инопрешеленцы", "А я думал это бэтмен(", "Регулярно летая ночными рейсами..., я заметил, что по пути на земле встречаются объекты довольно огромных размеров, поверхности которых светятся ярким оранжевым светом. Один из таких объектов находится в районе Краснодара".
Впрочем, более реалистично настроенные пользователи Сети решили, что свет в ночном небе объясняется другими причинами.
"Теплицы", "Это от стадиона", "это горят ростовские понты", "в городе туман, плюс свет фанарей в городе, вот и все", "похоже, что это свет над стадионом Краснодар. Когда холодно, траву греют и включают свет" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены), -
написали в паблике "Типичный Краснодар" "Вконтакте".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем