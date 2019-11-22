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На Украине распространяют низкие стереотипы о евреях

На Украине распускают низкие слухи о евреях
Фото: www.globallookpress.com
Поспорить в антисемитизме с Незалежной может только Польша

Страна-соседка выбилась в лидеры по антисемитизму в Европе. Единственной страной, которая обошла Украину, стала Польша. 

Всего в опросе участвовали 14 государств, пишет Assosiated Press, ссылаясь данные проведенного Антидиффамационной лигой исследования. От респондентов требовалось оценить насколько правдивы или ложны негативные стереотипы о евреях.

В результате выяснилось, что за три года уровень антисемитизма в Незалежной заметно вырос до 46%. В 2016 году он составлял 32%. Выходит, на Украине активно муссируют шаблонные шуточки о евреях. При этом 72% украинцев полагают, что в руках евреев сосредоточено слишком много власти, из-за чего они решают судьбу бизнеса. 

С небольшим преимуществом вырвалась вперед по "неравнодушию" к особенной нации Польша. У нее – 48%. Третье место с 42% заняла Венгрия.

Ксения АНДРЕЕВА

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