Поспорить в антисемитизме с Незалежной может только Польша

Страна-соседка выбилась в лидеры по антисемитизму в Европе. Единственной страной, которая обошла Украину, стала Польша.

Всего в опросе участвовали 14 государств, пишет Assosiated Press, ссылаясь данные проведенного Антидиффамационной лигой исследования. От респондентов требовалось оценить насколько правдивы или ложны негативные стереотипы о евреях.

В результате выяснилось, что за три года уровень антисемитизма в Незалежной заметно вырос до 46%. В 2016 году он составлял 32%. Выходит, на Украине активно муссируют шаблонные шуточки о евреях. При этом 72% украинцев полагают, что в руках евреев сосредоточено слишком много власти, из-за чего они решают судьбу бизнеса.

С небольшим преимуществом вырвалась вперед по "неравнодушию" к особенной нации Польша. У нее – 48%. Третье место с 42% заняла Венгрия.