Родственник президента Сирии мог быть главарем преступной группировки

Вокруг семьи сирийского лидера Башара Асада разгорается громкий громкий скандал. Дело в том, что дядю главы государства, бывшего вице-президента арабской республики Рифата Асада подозревают в причастности к грязным делишкам в Испании.

Судья Национальной судебной коллегии страны Хосе де ла Мата полагает, что родственник руководителя Сирии был главарем преступной группировки, которая могла легализовать в королевстве более €600 млн, заработанных нечестным трудом. По версии служителя Фемиды, банда орудовала с 1980 годов и отмывала "в разных европейских странах средств, которые незаконно были разграблены из сирийской национальной казны", передает ТАСС содержание постановления коллегии.

Судья предлагает предать дядю Асада правосудию. А вместе с ним еще 13 человек. Под подозрением оказались две жены экс-политика и даже его дети.