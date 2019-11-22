Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Москву идет первый снег: прогноз погоды на неделю

В Москву идет первый снег: прогноз погоды на неделю
Фото: www.globallookpress.com
Погода в столице резко изменится

Мокрый снег с дождем пройдет в Москве к концу следующей недели, однако "настоящего снега" пока не будет. 

"С четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки. Но осадки в виде мокрого снега и дождя", –

цитирует ТАСС исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.  

При этом, по словам метеоролога, до 27 ноября осадков не ожидается, в столице сохранится высокое атмосферное давление, погода будет солнечной. 

В пятницу, 22 ноября, в Москве будет -4-2°C, давление 771 мм рт. столба. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до -10°С, днем потеплеет до -6-4°С. В воскресенье, 24 ноября, в столице сохранится солнечная, прохладная погода: -4-2°С, сообщается на сайте Гидрометцентра.

На Урале и в Поволжье в субботу ожидается от -6 до -2°С, отмечает "Свободная пресса". А в Хабаровский край в эти выходные придет настоящая зима, предупреждает "Федерал Пресс".


Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Турция запустила паромы в Крым

Стороны налаживают взаимный экспорт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей