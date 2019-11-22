Погода в столице резко изменится

Мокрый снег с дождем пройдет в Москве к концу следующей недели, однако "настоящего снега" пока не будет.



"С четверга, в пятницу на следующей неделе прогнозируем осадки. Но осадки в виде мокрого снега и дождя", –

цитирует ТАСС исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом, по словам метеоролога, до 27 ноября осадков не ожидается, в столице сохранится высокое атмосферное давление, погода будет солнечной.

В пятницу, 22 ноября, в Москве будет -4-2°C, давление 771 мм рт. столба. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до -10°С, днем потеплеет до -6-4°С. В воскресенье, 24 ноября, в столице сохранится солнечная, прохладная погода: -4-2°С, сообщается на сайте Гидрометцентра.

На Урале и в Поволжье в субботу ожидается от -6 до -2°С, отмечает "Свободная пресса". А в Хабаровский край в эти выходные придет настоящая зима, предупреждает "Федерал Пресс".



