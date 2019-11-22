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Басманный суд Москвы отправил на 2 месяца в следственный изолятор главу компании "Звезда" Олега Хамуляка, передает РЕН ТВ.
Ранее следователи Иркутской области задержали бизнесмена по подозрению в хищении 185 млн рублей у Фонда капремонта домов в регионе.
История берет свое начало в 2018 году, когда компания не выполнила обещаний по капитальному ремонту и оставила жителей многоэтажных домов в Ангарске без лифтов.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем