Обман жителей многоэтажек обернулся ему в уголовное дело

Басманный суд Москвы отправил на 2 месяца в следственный изолятор главу компании "Звезда" Олега Хамуляка, передает РЕН ТВ.

Ранее следователи Иркутской области задержали бизнесмена по подозрению в хищении 185 млн рублей у Фонда капремонта домов в регионе.



История берет свое начало в 2018 году, когда компания не выполнила обещаний по капитальному ремонту и оставила жителей многоэтажных домов в Ангарске без лифтов.