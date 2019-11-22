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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в хорватском Загребе на конгрессе Европейской народной партии и, получив ушиб, попал в миланскую клинику.
В сообщении штаба политика уточняется, что переломов выявлено не было и речь идет о "банальнейшем ушибе", уточняет РИА "Новости".
Местные СМИ приводят информацию о том, что 83-летний Берлускони получил травмы во время давки с желающими сделать с ним фотографию. После случившегося он вернулся домой на самолете и прошел проверки в больнице.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем