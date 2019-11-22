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Берлускони упал в Хорватии и очутился в больнице в Милане

Берлускони упал в Хорватии и очутился в больнице в Милане
Сильвио Берлускони. Фото: www.globallookpress.com
В штабе политика заверили, что о переломе речи не идет

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в хорватском Загребе на конгрессе Европейской народной партии и, получив ушиб, попал в миланскую клинику. 

В сообщении штаба политика уточняется, что переломов выявлено не было и речь идет о "банальнейшем ушибе", уточняет РИА "Новости"

Местные СМИ приводят информацию о том, что 83-летний Берлускони получил травмы во время давки с желающими сделать с ним фотографию. После случившегося он вернулся домой на самолете и прошел проверки в больнице. 

Сергей САЗОНОВ

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