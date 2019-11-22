В штабе политика заверили, что о переломе речи не идет

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони упал в хорватском Загребе на конгрессе Европейской народной партии и, получив ушиб, попал в миланскую клинику.

В сообщении штаба политика уточняется, что переломов выявлено не было и речь идет о "банальнейшем ушибе", уточняет РИА "Новости".

Местные СМИ приводят информацию о том, что 83-летний Берлускони получил травмы во время давки с желающими сделать с ним фотографию. После случившегося он вернулся домой на самолете и прошел проверки в больнице.