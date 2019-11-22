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Российский предприниматель Роман Абрамович не готов продать английский футбольный клуб "Челси", передает британское издание The Telegraph.
По словам собеседника газеты, на решение олигарха повлияла работа главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда, под руководством которого клуб сумел занять третье место в национальной турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Абрамович может продать "Челси" из-за того, что власти Великобритании в мае отказали ему в продлении инвестиционной визы.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем