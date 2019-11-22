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Олигарх Абрамович не хочет расставаться с "Челси"

Олигарх Абрамович не хочет расставаться с "Челси"
Роман Абрамович. Фото: www.globallookpress.com
На его решение повлиял главный тренер команды Фрэнк Лэмпард

Российский предприниматель Роман Абрамович не готов продать английский футбольный клуб "Челси", передает британское издание The Telegraph

По словам собеседника газеты, на решение олигарха повлияла работа главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда, под руководством которого клуб сумел занять третье место в национальной турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что Абрамович может продать "Челси" из-за того, что власти Великобритании в мае отказали ему в продлении инвестиционной визы. 

Сергей САЗОНОВ

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