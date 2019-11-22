Путешественники объезжают Стокгольм стороной

Иностранные туристы больше не смотрят в сторону Швеции. О скандинавской стране сложилось скверное мнение: мол, по ее улицам разгуливают преступники и бандиты, – посетовала министр иностранных дел Анн Линде.

"Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда", – призналась высокопоставленный дипломат в беседе с Aftonbladet.

Дурной имидж Стокгольму, по мнению главы МИД, создали СМИ, которые пишут не о его великолепии, а выискивают неприятные моменты.

Однако, как признались россияне, журналисты тут ни при чем. Руссо туристо отпугивают мигранты, которые заполонили Швецию.

"Может не боимся, а брезгуем?", "Наконец-то начинает доходить до них,что они допустили к себе монстра в лице мигрантов", – отреагировали на сообщение читатели РИА "Новости".

