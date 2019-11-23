Зарплата при этом не изменится

23 ноября вступил в силу закон о гарантиях и льготах женщинам, которые работают в сельской местности.

Теперь россиянки, которые трудятся в деревне, имеют право на сокращенную рабочую неделю – не более 36 часов, "если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами". Об этом говорится в статье 263.1. "Дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской местности" Трудового кодекса РФ. Оплата труда при этом не изменится – деньги начислят, как за полную рабочую неделю в 40 часов. За переработки заплатят при этом в повышенном размере. Тем, у кого рабочий день разбит на части, положена повышенная зарплата.

Также россиянки смогут по письменному заявлению получить дополнительный выходной в месяц – неоплачиваемый.

Чтобы получить льготы, женщина должна работать в сельской местности. Место ее проживания не имеет значения. Об этом пишет "Российская газета".