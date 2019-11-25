Специалист по русскому языку боролась с онкологией

Людмила Алексеевна Вербицкая ушла из жизни на 84 году жизни. Долгое время она страдала тяжелым онкологическим заболеванием, передает "Пятый канал".

Вербицкая была великим педагогом, отметил президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Она – полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

По словам академика, это большая редкость – женщина, четыре раза отмеченная этой наградой, настолько высоко была оценена ее деятельность государством. Кроме того, Людмила Алексеевн была удостоена ордена Почета, ордена Дружбы и ордена Почетного Легиона.



