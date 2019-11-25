Гоар Вартанян умерла на 95-м году жизни

В Москве умерла советская развездчица-нелегал. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России, не уточнив причину смерти.

Как пишут РИА Новости, Гоар Вартанян добывала информацию для обеспечения национальных интересов и безопасности страны. Разведчица обеспечивала безопасность Тегеранской конференции, когда предотвратили покушение гитлеровских спецслужб на Сталина, Черчилля и Рузвельта.

В 1951-м Гоар и ее супруга Геворка Вартаняна вывели из Ирана в СССР. 30 лет они работали нелегально во многих странах мира, а после вернулись домой. Знаменитую разведчицу наградили орденами Красного Знамени и Отечественной войны II степени.