Матери ребенка предложили провести индивидуальную церемонию

В Кургане священник отказался крестить маленькую девочку, у которой 80% тела занимает родимое пятно. Об этом рассказала родительница малышки.

По словам матери, кроху, которой врачи поставили диагноз "Обширный меланоформный невус", предложили крестить за отдельную плату. Как пишет портал URA.RU, в епархии уже связалась с матерью девочки и пообещали разрешить ситуацию.