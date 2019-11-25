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Отказался крестить: священник испугался новорожденной девочки

Матери ребенка предложили провести индивидуальную церемонию

В Кургане священник отказался крестить маленькую девочку, у которой 80% тела занимает родимое пятно. Об этом рассказала родительница малышки.

По словам матери, кроху, которой врачи поставили диагноз "Обширный меланоформный невус", предложили крестить за отдельную плату. Как пишет портал URA.RU, в епархии уже связалась с матерью девочки и пообещали разрешить ситуацию.

Полина ИВАНОВА

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