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В Подмосковье умер известный композитор

Музыкант скончался на 72-м году жизни

Известный композитор Борис Борисов умер после непродолжительной болезни. Марина Спирина, директор Дома культуры "Евсеевский", в котором работал мэтр, подтвердила журналистам эту трагическую новость.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", Борисов был популярен в Московской области, как автор неофициального гимна Павловского Посада.

Композитор руководил Народным хором ветеранов им. Б.А. Коптелова и хором "Русская песня", часто выступал за границей. 

Полина ИВАНОВА

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