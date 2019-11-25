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Известный композитор Борис Борисов умер после непродолжительной болезни. Марина Спирина, директор Дома культуры "Евсеевский", в котором работал мэтр, подтвердила журналистам эту трагическую новость.
Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", Борисов был популярен в Московской области, как автор неофициального гимна Павловского Посада.
Композитор руководил Народным хором ветеранов им. Б.А. Коптелова и хором "Русская песня", часто выступал за границей.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем