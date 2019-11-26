В Кемерово пенсионерку осудили за продажу наркотиков

Пожилая женщина попыталась устроить незаконную распродажу

Суд в Кемерове приговорил к пяти годам лишения свободы 79-летнюю женщину. Злоумышленница нарушила закон, пытаясь продать героин, принадлежавший ее родственнику.

Банку с наркотиками пожилая женщина нашла в вещах сына. Она решила распродать запрещенное вещество, но была задержана с поличным во время "контрольной закупки". При обыске у задержанной нашли 17 свертков с наркотиком, приготовленных для продажи.

"Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала 79-летнюю женщину вменяемой", –

рассказали сайту "Комсомольская правда" в пресс-службе Линейного управления МВД России по Кемеровской области.

С учетом полного признания вины и пожилого возраста женщина получила наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

