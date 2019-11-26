Любителей добрых дел приглашают встать на коньки

В воскресенье 8 декабря в саду "Эрмитаж" состоится Зимний праздник жизни. Детей и взрослых ждут на традиционном семейном катании. Один из самых романтичных катков Москвы откроет свой лед для любителей добрых дел. Зимний праздник жизни – это заряд бодрости и прекрасного настроения на весь день, праздничные подарки и отличный отдых для всей семьи.

Поприветствовать гостей на добрый лед выйдет фигуристка Анастасия Гребенкина. Участвуя в Зимнем празднике жизни, можно не только весело и с пользой провести день с родными и близкими, но и помочь тяжелобольным детям. Все средства, поступившие за сеанс катания с 10:00 до 12:00, отправятся на лечение Андрея Овсяника из Подмосковья, подопечного фонда "Линия жизни".

"Наш фонд стремится привлекать средства максимально позитивно. Команда фонда уделяет теме здорового образа жизни большое внимание. Мы всегда рады видеть тех, кто постоянно поддерживает наши благотворительные спортивные начинания и разумеется, стараемся вовлекать в наши праздники все больше новых друзей. Присоединяйтесь и будьте здоровы!" – сказала президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова

Фигуристка Анастасия Гребенкина заявила: "Уже не в первый раз буду принимать участие в Зимнем празднике жизни на катке вместе с фондом "Линия жизни". Настоящее детство состоит из радости и простых шалостей – это и есть полноценная жизнь. Задумайтесь над тем, что кто-то лишен самых обыкновенных эмоций, о том, кто нуждается в помощи. Здорово, что помогать можно позитивно, с улыбкой и всей семьей".

"Коньки – любимое время препровождение для нашей семьи. Если летом это прогулки и езда на велосипеде, то зимой нет ничего лучше, чем встать на коньки и вдоволь накататься под звуки любимой музыки. Хорошее настроение, радость, и розовые от мороза щеки! Волшебные минуты, когда ты вновь чувствуешь себя ребенком. И, конечно, очень здорово, что благодаря фонду "Линия жизни" можно совместить поход на каток с помощью тем, кто сейчас нуждается в нас", – отметила дизайнер и блогер Мила Марсель.

На протяжении всего Зимнего праздника жизни на катке будут находиться Дед Мороз и аниматоры. Гостей встретят волонтеры фонда. Звезды и друзья фонда и будут присутствовать с нами в саду весь сеанс катания. Чтобы не замерзнуть в перерывах между катаниями, можно отдохнуть в кафе и выпить горячего чая.

Благодарим нашего постоянного партнера – компанию X5 Retail Group, предоставившую сладкие подарки на Зимний праздник жизни.

Информационные партнеры праздника: развлекательный журнал Time Out, интернет-газета "Yтро.ру" и онлайн-издание об образовании и воспитании детей "Мел".

Сад "Эрмитаж" находится по адресу: Москва, ул. Каретный ряд, д. 3.

Один билет без подарка действителен на одного человека, выдается за пожертвование от 350 руб., билет с подарком – 700 руб., для детей до шести лет вход свободный (в сопровождении взрослого человека).

Катание не ограничено по времени. На катке будут работать прокат коньков и камера хранения.