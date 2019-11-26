Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Впал в ступор: в Ростове-на-Дону упал самолет из-за командира экипажа

Впал в ступор: в Ростове-на-Дону рухнул самолет из-за командира экипажа
Фото: AP/TASS
Оцепеневший летчик перестал реагировать на подсказки второго пилота

Трагедия 2016 года, унесшая 62 жизни, произошла по вине пилотов, сделал вывод Межгосударственный авиационный комитет (МАК). В его отчете говорится, что командир воздушного корабля впал в ступор перед случившимся.

Из-за оцепенения мимо ушей пролетали подсказки второго пилота. Командир экипажа попросту на них не реагировал. К тому же он, пояснили в МАК, был недостаточно квалифицирован. К недостаточной подготовке прибавились предполагаемая усталость летчиков и турбулентность. 

На втором круге перед посадкой они потеряли контроль за параметрами полета, и лайнер столкнулся с землей "из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловиях", цитирует текст отчета РИА "Новости".

Напомним крушение "Боинга 777", который летел из Дубая, произошло 19 марта 2016 года. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Эстония созовет армию защитников Украины

В Таллине пообещали найти управу на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей