Оцепеневший летчик перестал реагировать на подсказки второго пилота

Трагедия 2016 года, унесшая 62 жизни, произошла по вине пилотов, сделал вывод Межгосударственный авиационный комитет (МАК). В его отчете говорится, что командир воздушного корабля впал в ступор перед случившимся.

Из-за оцепенения мимо ушей пролетали подсказки второго пилота. Командир экипажа попросту на них не реагировал. К тому же он, пояснили в МАК, был недостаточно квалифицирован. К недостаточной подготовке прибавились предполагаемая усталость летчиков и турбулентность.

На втором круге перед посадкой они потеряли контроль за параметрами полета, и лайнер столкнулся с землей "из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей КВС ситуационной осведомленности ночью, в инструментальных метеоусловиях", цитирует текст отчета РИА "Новости".

Напомним крушение "Боинга 777", который летел из Дубая, произошло 19 марта 2016 года.