Президент России тщательно выбирал будущую профессию

Владимир Путин посетил форум "ПроеКТОрия", во время которого рассказал участникам, кем мечтал стать в детстве. По словам главы государства, он хотел быть или летчиком, или моряком.

"Я внимательно все это смотрел, изучал, примерял на себя. Приходил, садился, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг", – цитируют Путина РИА Новости.

Как передает слова президента России портал URA.RU, он "примерял" на себя различные профессии в учебных заведениях. По информации агентства "ФедералПресс", между будущим лидером россиян и его родителями, а также тренером шли бурные дискуссии. Наставник по дзюдо советовал Путину поступать во ВТуз (Высшее техническое учебное заведение).