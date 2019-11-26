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Путин раскрыл детали своего прошлого

Президент России тщательно выбирал будущую профессию

Владимир Путин посетил форум "ПроеКТОрия", во время которого рассказал участникам, кем мечтал стать в детстве. По словам главы государства, он хотел быть или летчиком, или моряком.

"Я внимательно все это смотрел, изучал, примерял на себя. Приходил, садился, ходил по коридорам, смотрел, что происходит вокруг", – цитируют Путина РИА Новости.

Как передает слова президента России портал URA.RU, он "примерял" на себя различные профессии в учебных заведениях. По информации агентства "ФедералПресс", между будущим лидером россиян и его родителями, а также тренером шли бурные дискуссии. Наставник по дзюдо советовал Путину поступать во ВТуз (Высшее техническое учебное заведение). 

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Хотел стать лётчиком или морякам, а стал сначала сам стукачом в Универе, потом сексотом: по пивнушкам немцев вербовал стучать, потом кооператив "Озеро", потом фортануло- заметил Березовский (которого потом за "все хорошее" и убрали- слишком много знал), теперь - диктатор, оккупирующий территории соседей, виновный в смертях и горе тысяч людей- карьера, ничего не скажешь...
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