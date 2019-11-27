С наступлением зимы в России начнут действовать новые законы

Ряд правил и законодательных актов вступают в силу в декабре. Что-то россиян очень порадует, что-то огорчит, а что-то для большинства останется незамеченным. "Утро" рассказывает подробнее:

Россиянам, которые задумали приобрести новые духи, стоит отложить покупку на несколько дней. С 1 декабря расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. К алкогольной продукции, сигаретам и кожаной обуви добавятся духи и туалетная вода, одежда из кожи и верхняя одежда, постельное белье и полотенца, фотоаппараты и еще ряд позиций, пишет News.ru. Так что покупатели смогут легко проверить, не подделку ли им пытается всучить продавец.

Автомобильные шины, кстати, тоже вошли в перечень товаров с обязательной маркировкой. Но затягивать с ними до декабря не стоит. С первого же дня зимы в РФ начинает действовать техрегламент, по которому эксплуатация машин на "летней резине" запрещается до марта. Нарушителей оштрафуют.

С 3 декабря начнутся штрафные санкции в отношении неплательщиков налогов за 2018 год. Им начислят пени, а также могут не выпустить за границу.

Ужесточается наказание за продажу ряда лекарственных препаратов. Речь, в частности, о прегабалине (против судорог), тропикамиде (препарат для глаз) и тапентадоле (обезболивающее). Эти лекарства должны отпускаться строго по рецепту, поскольку содержат запрещенные для распространения вещества, но недобросовестные продавцы зачастую идут на поводу у наркоманов. Теперь за факт незаконной продажи вводится уголовная ответственность, передают "Вести".

С 1 декабря абонентов сотовых сетей будут идентифицировать с помощи криптографии. Пользователи услуг вряд ли что-то заметят, но на сим-карты начнут наносить не иностранные, а российские шифры.