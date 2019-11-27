Женщина приобняла президента России, который не смог устоять перед ней

Владимир Путин посетил Санкт-Петербург, где пообщался с местными жителями. Когда глава страны начал уходить, одна из горожанок расплакалась. Лидер россиян не смог закрыть глаза на расстроившуюся бабушку и выслушал проблемы ее дочери, и пообещал помочь.

Об этом рассказал журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Два высших образования… Бьются как рыбы об лед…" – слышно на записи, передает издание "Царьград".

Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь pic.twitter.com/NW0bnseDVk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2019 г.

Как отмечает телеканал "МИР24", Путин посетил Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, который воевал в Великую Отечественную войну.

По информации агентства РИА ФАН, скульптуру установили в Невском районе на Дальневосточном проспекте.