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Владимир Путин посетил Санкт-Петербург, где пообщался с местными жителями. Когда глава страны начал уходить, одна из горожанок расплакалась. Лидер россиян не смог закрыть глаза на расстроившуюся бабушку и выслушал проблемы ее дочери, и пообещал помочь.
Об этом рассказал журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.
"Два высших образования… Бьются как рыбы об лед…" – слышно на записи, передает издание "Царьград".
Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь pic.twitter.com/NW0bnseDVk— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2019 г.
Как отмечает телеканал "МИР24", Путин посетил Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, который воевал в Великую Отечественную войну.
По информации агентства РИА ФАН, скульптуру установили в Невском районе на Дальневосточном проспекте.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Стороны не могут обжаловать данное решение