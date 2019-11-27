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Жители Подмосковья испугались нашествия усатых тварей

Тараканы сбежались на городскую теплотрассу

Жители подмосковного Серпухова пришли в ужас от того, что недалеко от одного из жилых домов собрались сотни тараканов. Люди боятся, что насекомые попадут в их квартиры.

Как пишет портал oka.fm, жители Серпухова переживают из-за того, что на тараканов, которых, вероятно, привлекла еда, никак не действует мороз. Россияне, по информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", хотят провести дезинсекцию этого участка бетона как можно скорее. 


Полина ИВАНОВА

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