Тараканы сбежались на городскую теплотрассу

Жители подмосковного Серпухова пришли в ужас от того, что недалеко от одного из жилых домов собрались сотни тараканов. Люди боятся, что насекомые попадут в их квартиры.

Как пишет портал oka.fm, жители Серпухова переживают из-за того, что на тараканов, которых, вероятно, привлекла еда, никак не действует мороз. Россияне, по информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", хотят провести дезинсекцию этого участка бетона как можно скорее.



