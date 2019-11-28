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В Боливии объявили войну российскому телевидению

В Боливии объявили войну российскому телевидению
Фото: pixabay.com
Руководство страны обвинили в отсутствии свободы слова

Крупнейший оператор платного телевидения Cotas прекратит вещание телеканала Russia Today на испанском языке в Боливии. Об этом сообщается на сайте российского телеканала.

"Решение исходит от руководства компании, где нам просто поручили прекратить вещание канала",

ответили RT на вопрос о причинах произошедшего. О решении было объявлено без объяснения причин, вещание телеканала прекратится со 2 декабря.

По словам ушедшего в отставку с поста вице-президента Боливии Альваро Гарсиа Линера, в стране нет "ни свободы слова, ни свободы прессы, нельзя выражать своё мнение". Он рассказал, что министр массовых коммуникаций предупредила местных журналистов, чтобы "те проявляли осторожность, потому что она записывает всех, кто скажет что-то лишнее".

Политический кризис в Боливии после последних президентских выборов, сопровождавшийся массовыми акциями протеста, привел к отставке президента Эво Моралеса. Временным президентом стала представитель оппозиционной партии Жанин Аньес.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Мизантроп VI
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Демократия пришла в Боливию! :)))))
Теперь там оппозицию будут сажать и расстреливать, а цензура поглотит все СМИ, как в США.
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