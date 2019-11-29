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Поймать удачу за хвост: кому повезет больше всего в декабре

Поймать удачу за хвост: кому повезет больше всего в декабре
Фото: pixabay.com
Некоторые знаки зодиака обречены на головокружительный успех

Прогноз на декабрь поможет спланировать дела и подготовиться к Новому году. Однако добиться успеха в следующем месяце, к сожалению, смогут не все знаки зодиака. Астролог рассказал, кому же будет сопутствовать удача.

Близнецы

Представителям этого знака зодиака обязательно повезет в этом месяце. Близнецы наконец достигнут взаимопонимания с окружающими, а также откроют для себя новые неожиданные увлечения. Их подсознание же будет настроено на поиск любви и новых эмоций.

Весы

Звезды подготовили весам сюрприз – рожденных под этим знаком ожидают удивительные перемены. Весы разделятся на две большие группы: одни заметят резкий рост энтузиазма и мотивации в работе, что обязательно принесет свои плоды, а других ждет удача в любви.

Дева

Любовь для представителей этого знака зодиака станет самой главной сферой в декабре. Астрологи рекомендуют как можно больше времени проводить со второй половинкой либо в ее поисках. Также дев ждет удача в делах, а счастье станет привычным состоянием на этот месяц, передает издание "Подробности".

У овнов, козерогов, рыб и тельцов декабрь пройдет спокойно – никаких особенных изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не произойдет. А вот раков и стрельцов астрологи предупреждают о возможном возникновении проблем со здоровьем. Львам, водолеям и скорпионам стоит воздержаться от крупных сделок и переездов, советуют специалисты.

Карина СИРАЗОВА

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